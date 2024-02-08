Израиль выпустил из тюрем более 70 палестинцев

Власти Израиля отпустили 71 арестованного палестинца, в том числе 19 женщин. Об этом сообщает AMAD.ps со ссылкой на Главное управление погранпереходов и границ сектора Газа.

В сообщении подчеркивается, что все эти люди были арестованы за время недавних операций Израиля в секторе Газа. Заключенных вернули через пропускной пункт Керем-Шалом.

Ранее газета The Wall Street Journal рассказала, что США настаивают на прекращении огня, способном остановить войну в секторе Газа «на время, достаточное, чтобы ослабить военный импульс Израиля».

По данным WSJ, Израиль и ХАМАС рассматривают трехэтапное соглашение, по которому освобождение заложников в Газе начнется с шестинедельного прекращения огня. На первом этапе Израиль должен будет прекратить все военные операции в Газе. В первую очередь будут освобождены гражданские заложники, включая стариков, больных и детей.