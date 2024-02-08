Обзор иноСМИ: огорчившие Запад санкции и «ренессанс крутых парней»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Экономика России: все для победы»

В течение двух лет украинского кризиса западные страны вводят против России санкции, пытаясь остановить финансирование российской «военной машины». Российские активы заморозили, а значительную часть российского банковского сектора изолировали, но эффективность этих санкций разочаровала Запад, пишет Asharq Al-Awsat.

В феврале 2024 года президента РФ Владимир Путин заявил, что российской экономике удалось победить западные санкции, и это не преувеличение, подчеркивает газета. На прошлой неделе Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз роста российского ВВП, повысив его с 1,1 до 2,6 процента. В прошлом году Россия росла быстрее, чем все экономики стран G7. Рост во многом обеспечил экономический блок под руководством министра финансов Антона Силуанова и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Они сдерживали инфляцию, поддерживали банковскую систему и создавали резервы. Таких результатов РФ смогла добиться и благодаря вкладу российской молодежи. Молодое поколение сыграло ключевую роль в восстановлении банковского сектора, покупая недвижимость в ипотеку с господдержкой, что является явным показателем их веры в экономику своей страны, отмечает Asharq Al-Awsat.

«Китай - владыка глобализации»

Французский политолог Александр дель Валль заявил в своей статье для Valeurs Actuelles, что «англосаксонская глобализация» не помогла установлению мира во всем мире, а, наоборот, была использована Китаем, Россией и Турцией для расширения своего влияния. Вопреки распространенному мнению, что войны больше невозможны на земле западных демократий благодаря «укротившей планету» глобализации, конфликты высокой интенсивности вернулись, заявил политолог.

Эти конфликты, по словам дель Валля, не пощадили «белого человека», как ошибочно полагали европейцы с конца 1990-х годов. Политолог связал подъем Китая с тем, что стране удалось «перехватить глобализацию» из рук западных стран. Овладев этим средством глобального контроля, Китай использовал его против Запада. Американцы и европейцы оказались одурачены собственными моделями свободной торговли без ограничений, попав в глубокую зависимость от китайской промышленности и природных ресурсов разных стран.

«Ренессанс крутых парней»

Эпоха «чувствительных» мужчин закончилась, считает автор немецкого издания Welt Ханнелоре Кролли. По ее мнению, в современной Европе возрождаются маскулинные идеалы. Исследователи считают, что это, среди прочего, связано с иммиграцией «воинственных» молодых людей, поведением которых недовольны местные мужчины.

Образ «сильного мужчины» также возвращается в политику - именно такой имидж стремятся создать Владимиру Зеленскому, отметила Кролли. Психолог Штефан Грюневальд считает, что мужчины стремятся защитить свою маскулинность, так как привычные для них удовольствия вроде мясоедения, а также символы мужественности (к примеру, мощный автомобиль), обесцениваются. Культ барбекю возрождается как будто в ответ на засилье смузи и веганской хипстерской еды. Социолог Майкл Мейзер объяснил «ренессанс крутых парней» негативным восприятием растущей борьбы женщин за свои права: социальные изменения в одних группах бросают вызов привилегиям других групп, без борьбы в обществе такие процессы не происходят.

Американцы «берут взаймы у будущих поколений»

Глава американского центрального банка - Федеральной резервной системы (ФРС) США - Джером Пауэлл дал интервью CBS News, в котором оценил ситуацию с инфляцией и госдолгом в стране. Он отметил, что инфляция в США стабильно снижается уже 11 месяцев, поэтому ФРС может «осторожно подойти к вопросу» о том, когда начинать снижать процентные ставки.

Пауэлл подчеркнул, что регулятор хочет видеть больше доказательств снижения инфляции до целевого показателя в два процента. Его главное ожидание - инфляция продолжит снижаться в первые шесть месяцев 2024 года. Также Пауэлл рассказал, что прогнозы американских экономистов по динамике инфляции в 2021 году оказались ошибочными. Одним из важных факторов стали последствия пандемии. Из-за жестких мер ФРС, принятых во время пандемии, ипотека оказалась недоступна многим молодым американцам. Пауэлл призвал американский народ «проявить терпение», хотя самые трудные времена уже позади. Он добавил, что в долгосрочной перспективе США находятся на неустойчивом финансовом пути из-за госдолга, который растет быстрее, чем экономика. Как отметил Пауэлл, фактически современные американцы «берут взаймы у будущих поколений».

«Антиглобалисты - вымирающий вид»

Всего 300 протестующих с плакатами «К черту капитализм» и «Ешь богатых» мирно собрались в Давосе за день до открытия Всемирного экономического форума, пишет Le Point. Никаких происшествий не было - к огромному облегчению швейцарской полиции, все еще травмированной жестокими столкновениями начала 2000-х годов с тысячами радикальных активистов со всей Европы.