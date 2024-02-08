В Британии уничтожат реанимационное оборудование вместо отправки Киеву

Власти Великобритании планируют утилизировать оставшееся после пандемии COVID-19 реанимационное оборудование, несмотря на просьбы отправить его на Украину. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Financial Times.

По данным издания, утилизировать «тысячи аппаратов искусственного дыхания» планируется в следующем месяце, так как Минздрав Великобритании не пользовался ими уже два года, а затраты на обслуживание и хранение растут.

При этом в британском Министерстве здравоохранения, по информации осведомленных источников, не могут отправить Киеву эти медицинские аппараты, так как они разрабатывались по срочному контракту и не получили европейские сертификаты соответствия.

Данных о том, сколько именно единиц оборудования будет утилизировано, пока нет, как и информации о его стоимости и затратах на хранение. В свою очередь источник газеты в

украинском посольстве подчеркнул, что Киев готов принять любое медицинское оборудование на фоне его острой нехватки в стране.