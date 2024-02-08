48-летний актер из "Смерти в Осло" найден мертвым в своем доме в Осло
Ушел из жизни Томми Карлсен Сандум - Арне из культовой криминальной комедии "Лиллехаммер", норвежский актер кино, ТВ и артист дубляжа и озвучания.
Многочисленные сообщения об этом появились 8 февраля в норвежских СМИ. Брат актера печальную информацию для NRK подтвердил, добавив, что его семья "опустошена".
По имеющимся данным, Сандум был найден мертвым в своем доме в Осло во вторник. Причина смерти и детали не разглашаются.
Томми родился в 1975 году в Беруме. На экране дебютировал в 1990-м - в известной молодежной криминальной драме "Смерть в Осло".
На дубляже и озвучке - с 2012-го. В норвежских локализациях его голосом говорят покемон Мяут, Пиноккио в "Шреке", Джейк из "Времени приключений", десятки других.