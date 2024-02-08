Токаев поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Токаев подчеркнул, что итоги голосования стали ярким свидетельством всенародной поддержки стратегического курса и масштабных реформ Алиева, направленных на дальнейшее укрепление государственности, обеспечение социально-экономического благополучия и повышение авторитета страны на международной арене, передает ТАСС.
Ранее с победой на прошедших в Азербайджане выборах Алиева поздравил президент Турции Тайип Эрдоган.
Напомним, в среду Алиева объявили лидером на досрочных выборах президента Азербайджана, по данным экзит-полов, за него проголосовали 93,9% избирателей. Генсек СНГ Сергей Лебедев назвал выборы президента Азербайджана конкурентными и альтернативными.