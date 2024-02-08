Названа причина задымления на АЭС в Японии

Задымление в турбинном зале остановленного первого энергоблока японской АЭС «Цуруга», которая находится в префектуре Фукуи, было вызвано искрами в вентиляции, пишет телеканал NHK.

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Телеканал напомнил, что с 2017 года на первом энергоблоке АЭС «Цуруга» ведутся работы по демонтажу реактора. Сегодня около 6:30 утра один из сотрудников станции сообщил о дыме, который идет из машинного зала.

В Japan Nuclear Power Company уточнили, что пожарная сигнализация сработала в помещении с оборудованием для кондиционирования воздуха.

При осмотре места происшествия были обнаружены «дым и искры, исходящие из вентилятора, который выдувал воздух из реактора». В итоге сотрудники станции отключили вытяжной вентилятор и дым и искры исчезли, отмечается в статье.

Пожарная служба подтвердила, что возгорание было потушено около 7:30 утра.

Радиационный фон на станции в норме.