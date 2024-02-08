В Европе сменилась самая пьющая страна

Уровень употребления спиртных напитков в европейских странах стабильно снижается, но в некоторых странах пить начинают даже больше. Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на данные исследований Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), статистической службы Евросоюза Евростат и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Список самых пьющих стран Европы возглавила Латвия. В 2020 году на каждого гражданина этой страны 15 лет и старше приходилось 12,1 литра чистого алкоголя. Латвия является одной из немногих стран, где потребление алкоголя выросло после 2010 года: тогда этот показатель составлял 9,8 литра на человека. Также больше употреблять алкоголя стали в Польше, Болгарии, Румынии, на Мальте, в Норвегии, Италии и в Исландии.

В 2010 году рейтинг пьющих стран показателем 13,5 литра на человека возглавляла Литва. Теперь она занимает третье место с показателем 11,4 литра на гражданина 15 лет и старше. Похожую динамику показывает Эстония с показателями 11,4 и 10,5 литра на человека соответственно. Меньше пить стали в Греции, Ирландии, Испании, Нидерландах, Финляндии, Франции, Сербии, Бельгии, Швейцарии, Хорватии, Дании, Австрии, Люксембурге, Португалии, Германии и на Кипре.

По данным ВОЗ, общее потребление алкоголя на жителя Европейского союза в возрасте от 15 лет снизилось на 2,9 литра за последние 40 лет: с 12,7 литра в 1980 году до 9,8 литра в 2020 году.