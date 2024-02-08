Американский сенатор призвала не давать Нетаньяху карт-бланш

США не должны давать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху карт-бланш после того, как ему не удалось освободить заложников из плена палестинского движения ХАМАС. Об этом на своей странице в X написала американский сенатор Элизабет Уоррен.

Она напомнила, что решения Нетаньяху и его правительства не дали освободить пленных и привели к гибели почти 30 тысяч палестинцев.

«Нетаньяху больше не получит карт-бланш. Нам необходимо установить условия оказания помощи, возобновить прекращение огня и продвигать мир посредством решения, предусматривающего существование двух государств», — добавила Уоррен.