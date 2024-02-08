Американский сенатор призвала не давать Нетаньяху карт-бланш
США не должны давать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху карт-бланш после того, как ему не удалось освободить заложников из плена палестинского движения ХАМАС. Об этом на своей странице в X написала американский сенатор Элизабет Уоррен.
Она напомнила, что решения Нетаньяху и его правительства не дали освободить пленных и привели к гибели почти 30 тысяч палестинцев.
«Нетаньяху больше не получит карт-бланш. Нам необходимо установить условия оказания помощи, возобновить прекращение огня и продвигать мир посредством решения, предусматривающего существование двух государств», — добавила Уоррен.
Напомним, что ранее Нетаньяху отказался соглашаться на требования ХАМАС, которые предложили прекратить огонь в секторе Газа взамен на освобождение заложников. По мнению премьера, помочь вернуть похищенных поможет лишь военное давление на группировку. Позднее политик добавил, что победа над ХАМАС для израильской армии «в пределах досягаемости» — по его мнению, это «вопрос месяцев, а не лет».