Депутат Рады: «вранье о победе» стравливает украинцев

Украинский депутат Ирина Геращенко заявила, что «параллельная реальность», которую демонстрируют в местных новостях, приводит к нападениям украинцев друг на друга. Об этом она написала на своей странице в одной из соцсетей.

Геращенко прокомментировала нападение на жительницу поселка Космач Ивано-Франковской области, которую местные обвинили в сдаче мужчин военкомам. Они перекрыли ей дорогу, трясли ее машину, пытались вытащить женщину из автомобиля за волосы и отобрать телефон. У женщины диагностировали сотрясение мозга, а у ее ребенка, который тоже находился в машине, перелом носа.

«Жуткая история в Космаче - результат параллельной реальности [единого информационного — прим.ред.] марафона, розовых пони на набережной Ялты, вранья о скорой победе», — заявила депутат.

Геращенко добавила, что голосование в пользу законопроекта о мобилизации без выступления Владимира Зеленского, без вопросов к авторам и министрам, без журналистов в зале, «только усиливает эти тенденции».

«Два года говорят, что нужно верить в ВСУ. А тут оказывается, что ВСУ нужна ротация. Сколько еще может быть Космачей?» — подчеркнула депутат.