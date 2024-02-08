Пока вы спали: опасения РФ из-за ситуации в Корее и взрывы на базе США в Сирии

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Ганчев сообщил о формировании ВСУ в Харьковской области штурмовых отрядов из полицейских

Украинская армия из-за нехватки солдат формирует в Харьковской области штурмовые подразделения из действующих сотрудников полиции без боевого опыта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.

По его словам, такая же практика может распространяться и на сотрудников Службы безопасности Украины. Из-за нехватки людей на фронте и дефицита мобилизационного ресурса украинскому режиму уже ничего не остается, как отправлять на фронт действующих сотрудников правоохранительных органов.

Такими действиями Киев провоцирует рост преступности, потому что «следить за порядком в городах будет некому», указал Ганчев.

Al Jazeera: в Газе в результате израильских авиаударов погибли 13 человек

Авиаудары Израиля по двум кварталам палестинского города Газа унесли жизни 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Мирные жители шли за водой для своих семей.

Есть также пострадавшие, они госпитализированы.

МО РФ сообщило об уничтожении долговременных укрытий ВСУ на купянском направлении

Российские экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили украинские долговременные укрытия, сообщает ТАСС.

Это произошло на купянском направлении. Блиндажи, наблюдательные посты, склады боеприпасов и провизии были поражены вместе с находящейся в них живой силой противника.

Вооруженные средствами РЭБ, мотострелки прикрывают «Солнцепеки» от атак дронов. Так же они способны оказать огневую поддержку при непосредственных столкновениях с противником.

МИД: РФ бьет тревогу в связи с рисками военного столкновения на Корейском полуострове

Москва бьет тревогу в связи с рисками прямого военного столкновения на Корейском полуострове, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Министерства иностранных дел России Андрея Руденко.

По его словам, наблюдается беспрецедентная по масштабам военная активность США и их союзников в субрегионе.

Как напомнил дипломат, Вашингтон вместе с Сеулом и Токио постоянно проводит совместные военные маневры, в том числе с задействованием стратегических средств США, отрабатывая сценарии превентивных и «обезглавливающих» ударов по северокорейской территории.

Руденко указал, что непрекращающиеся агрессивные провокации США вынуждают Пхеньян принимать меры по обеспечению собственной обороноспособности и безопасности.

СМИ: на американской базе на востоке Сирии произошли взрывы

На территории базы ВС США, на территории нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, произошли взрывы, сообщает ТАСС.

Подробности не приводятся.