Аббас предложил провести международную мирную конференцию по Газе

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил о важности проведения международной мирной конференции по ситуации в секторе Газа, а также признании Палестины со стороны правительства США, сообщает ТАСС.

Речь об этом шла во время встречи в Рамалле с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Аббаса предложил провести международную мирную конференцию по Газе. По его словам, также необходимо, чтобы Вашингтон признал легитимность существования палестинского государства, и чтобы Палестина получила звание полноправного члена ООН. По его мнению, только посредством реализации принципа двух государств можно достичь мира и стабильности в регионе.

Президент призвал американские власти вмешаться в ситуацию в регионе, чтобы предотвратить «аннексию территорий на Западном берегу реки Иордан еврейскими поселенцами и израильскими военными», а также усилить давление на Израиль, чтобы палестинские власти смогли полностью контролировать принадлежащие им территории и существующие на их границах контрольно-пропускные пункты. Аббас отметил, что считает сектор Газа «неотъемлемой частью Палестины» и что Палестинская национальная администрация не приемлет полной или частичной оккупации анклава. Также он подтвердил неприятие насильственного перемещения палестинцев с их территории и указал на необходимость ускорить поставки гуманитарной помощи в Газу.