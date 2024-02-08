Байден назвал Трампа "экзистенциальной угрозой"

Бывший президент США Дональд Трамп представляет собой экзистенциальную угрозу и попытается свести на нет все, чего добились демократы. Такое мнение выразил действующий лидер страны Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке, куда он прибыл в рамках предвыборной кампании. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.

"Есть одна экзистенциальная угроза, и это Дональд Трамп. Он попытается отменить все, что мы сделали <...>. Мы не можем этого допустить", - сказал он.

Встреча прошла в резиденции Ларри Линдена - бывшего управляющего директора банка Goldman Sachs, который теперь занимается вопросами окружающей среды. По этой теме Байден отметил, что "весь мир смотрит" на США в вопросе охраны окружающей среды, и добавил, что нажил много недоброжелателей из-за своих решений в области экологии. "Я принимал тяжелые решения", - сказал он.