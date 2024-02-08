Байден назвал США важнейшей страной мира

"Мы - важнейшая страна. Это действительно так, - сказал Байден. - Что будет, если США отойдут в сторону? Что случится на Ближнем Востоке? Что произойдет с Тайваньским проливом? Что будет в Азии? И что станет с Украиной?" Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.