СМИ: в случае победы на выборах Трамп примет торговые меры против ЕС

Bloomberg: в случае победы на выборах Трамп примет торговые меры против ЕС
Кандидат в президенты США, экс-глава государства Дональд Трамп введёт «карательные» торговые меры в отношении ЕС в случае своей победы на грядущих выборах.
Об этом пишет Bloomberg.
«Дональд Трамп, если снова вступит в должность, нацелен на принятие ряда карательных торговых мер в отношении Евросоюза, направленных на решение давних проблем», — говорится в публикации.
Ранее президент США Джо Байден назвал Трампа «экзистенциальной угрозой».
Также Трамп заявил о планах закрыть границу США в случае переизбрания.