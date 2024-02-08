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Bloomberg: в случае победы на выборах Трамп примет торговые меры против ЕС

Кандидат в президенты США, экс-глава государства Дональд Трамп введёт «карательные» торговые меры в отношении ЕС в случае своей победы на грядущих выборах.

СМИ: в случае победы на выборах Трамп примет торговые меры против ЕС
© ТАСС

Об этом пишет Bloomberg.

«Дональд Трамп, если снова вступит в должность, нацелен на принятие ряда карательных торговых мер в отношении Евросоюза, направленных на решение давних проблем», — говорится в публикации.

Ранее президент США Джо Байден назвал Трампа «экзистенциальной угрозой».

Также Трамп заявил о планах закрыть границу США в случае переизбрания.

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