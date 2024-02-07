Маск назвал оскорблением для американцев возможные санкции ЕС против Карлсона
Введение Европейским союзом санкций против журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным серьезно обидит американцев. Таким мнением поделился известный бизнесмен и инженер Илон Маск.
— Если это окажется правдой, то это очень тревожно. С Такером можно соглашаться или нет, но он большой американский журналист, и такие действия сильно обидят американскую общественность, — написал он на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Такера Карлсона заметили в Москве 3 февраля. Спустя два дня агентство Bloomberg сообщило, что в Кремле обсуждается возможность проведения интервью. Позже ряд СМИ увидели автомобиль, на котором, предположительно, ехал американский журналист. Автотранспорт видели отправляющимся в администрацию президента.
Интервью Карлсона с Путиным длится два часа, заявил журналист Алекс Джонс в социальной сети X. Он отметил, что дискуссия будет «эпичной».
Среди прочего Песков оценил намерение журналиста Карлсона взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря президента РФ, киевский режим дает много интервью.