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Маск назвал оскорблением для американцев возможные санкции ЕС против Карлсона

Введение Европейским союзом санкций против журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным серьезно обидит американцев. Таким мнением поделился известный бизнесмен и инженер Илон Маск.

— Если это окажется правдой, то это очень тревожно. С Такером можно соглашаться или нет, но он большой американский журналист, и такие действия сильно обидят американскую общественность, — написал он на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Такера Карлсона заметили в Москве 3 февраля. Спустя два дня агентство Bloomberg сообщило, что в Кремле обсуждается возможность проведения интервью. Позже ряд СМИ увидели автомобиль, на котором, предположительно, ехал американский журналист. Автотранспорт видели отправляющимся в администрацию президента.

Интервью Карлсона с Путиным длится два часа, заявил журналист Алекс Джонс в социальной сети X. Он отметил, что дискуссия будет «эпичной».

Против Такера Карлсона могут ввести санкции

Среди прочего Песков оценил намерение журналиста Карлсона взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря президента РФ, киевский режим дает много интервью.

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