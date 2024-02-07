Жители Баку вышли на улицы праздновать победу Алиева

Жители Баку вышли на улицы праздновать победу Ильхама Алиева на прошедших в Азербайджане внеочередных президентских выборах.

Как передает корреспондент ТАСС, сотни людей с флагами и портретами действующего главы государства вышли на улицы города. Собравшиеся танцуют, скандируют лозунги, проводят импровизированные автомобильные шествия. Каких-либо инцидентов в ходе спонтанных народных гуляний не зафиксировано.

По данным экзитполов, Алиев уверенно лидирует. Всего проводилось три опроса проголосовавших. По данным совместного экзитпола, организованного экспертами местной Лиги защиты трудовых прав граждан и американской организации Oracle Advisory Group, действующий глава государства набирает 93,9% голосов. Экзитполы азербайджанских Центра социсследований и мониторингового центра "Ряй" сообщают о 92,4% и о 92,6% голосов в пользу Алиева соответственно.