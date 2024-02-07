В Иране задержали группу диверсантов

Сотрудники спецслужб Ирана задержали группу лиц, планировавших диверсии на территории исламской республики. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники в органах безопасности страны.

По их сведениям, "шпионы и террористы" проникли в Иран для "поведения операций и диверсий, направленных на подрыв национальной безопасности исламской республики". Утверждается, что центр, руководивший группой, расположен на территории Азербайджана.

2 февраля Министерство разведки Ирана информировало о проведении операции, в результате которой в 28 странах мира были выявлены агенты израильской разведывательной службы "Моссад". Как отмечалось в заявлении ведомства, несколько шпионов были обнаружены в Тегеране и ряде провинций Ирана.

Все они либо уже привлечены к ответственности, либо взяты под контроль иранскими спецслужбами. Всем странам, с которыми у Ирана налажен обмен разведывательной информацией, были переданы данные на действующих на их территории агентов.