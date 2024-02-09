Ким Чен Ын заявил о готовности оккупировать Южную Корею

«А оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», — заключил Ким Чен Ын.

Ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи сообщил, что Северная Корея высоко оценила роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. Министр выразил надежду, что Москва и в дальнейшем будет «придерживаться независимой и самостоятельной политики и линии во всех направлениях».