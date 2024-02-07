Столтенберг прокомментировал ситуацию с Залужным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет вмешиваться в ситуацию с возможным увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами. При этом Столтенберг добавил, что НАТО в любом случае собирается и дальше оказывать военную помощь Украине.

«Это дело Украины, не в нашей компетенции вмешиваться. <...> Нас заверили, что любые изменения не затронут отношения Украины с партнерами и с НАТО. Мы продолжим нашу помощь», — заявил он.