Еврокомиссия направила Венгрии официальное уведомление о нарушении законов

Европейская комиссия направила письмо властям Венгрии с официальным уведомлением о нарушении страной законодательства Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg.

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Уведомление является первым шагом на пути к потенциальному судебному иску, отмечает издание.

«Еврокомиссия считает, что рассматриваемый закон [о суверенитете] Венгрии нарушает несколько положений первичного и вторичного законодательства ЕС и среди прочего демократические ценности союза», — говорится в уведомлении.

The New York Times напоминает, что ЕС начал разбирательства по принятому еще в декабре закону в качестве ответа на недавнее противостояние Венгрии с другими государствами — членами ЕС на фоне выделения помощи Украине.