Экзитпол: Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана с 93,9%

Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что действующий президент республики Ильхам Алиев, баллотирующийся на пятый срок, лидирует на внеочередных выборах президента, которые прошли в среду в республике, с 92,05% голосов. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что в текущий момент второе место занимает депутат парламента, самовыдвиженец Захид Орудж. За него проголосовали 2,19% избирателей. Лидер Партии великого созидания Фазиль Мустафа получил 2% голосов, депутат парламента и лидер партии "Единый народный фронт Азербайджана" Гудрат Гасангулиев — 1,76%. До этого стало известно, что Алиева поздравил председатель КНР Си Цзиньпин в связи с переизбранием на должность президента Азербайджана. Сам Алиев проголосовал на внеочередных выборах президента в карабахском городе Ханкенди на местном избирательном участке N14 избирательного округа N122. Действующий глава государства прибыл на избирательный участок со своей женой и другими членами семьи. Всего в стране было открыто 6537 участков, из них 26 — в Нагорном Карабахе.