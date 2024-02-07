Президент Финляндии предупредил о сложной весне на границе с РФ

"Россия использует людей как инструмент в своих попытках ослабить пограничную безопасность Финляндии, подорвать наш внутренний национальный порядок и посеять раздор. Думаю, мы все с этим согласны. Мы не знаем, на каком основании отбираются люди, прибывающие к нашим границам. Однако перед нами стоит сложная и двойная задача: как прибегнуть к помощи законов и как их защитить", - отметил президент Финляндии. ТАСС