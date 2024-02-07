В Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждет очереди на выезд

В Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждёт очереди на выезд
Небольшая группа россиян осталась в Газе, они ждут своей очереди на выезд. Об этом заявил глава российской миссии при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе.
«Осталась маленькая группа наших граждан, которые ждут своей очереди на выезд. Мы вывезли порядка 1200 наших граждан и близких родственников», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 27 708.