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В Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждёт очереди на выезд

Небольшая группа россиян осталась в Газе, они ждут своей очереди на выезд. Об этом заявил глава российской миссии при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе.

В Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждет очереди на выезд
© ТАСС/Zuma

«Осталась маленькая группа наших граждан, которые ждут своей очереди на выезд. Мы вывезли порядка 1200 наших граждан и близких родственников», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 27 708.

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