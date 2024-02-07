В ЦИК Азербайджана рассказали об очередях на избирательных участках

Жители Азербайджана стояли в очередях на избирательных участках из-за большого количества желающих проголосовать на внеочередных выборах президента страны, рассказал NEWS.ru член ЦИК республики Фуад Джавадов. По его словам, он сам простоял час в очереди, чтобы отдать свой голос. При этом Джавадов подчеркнул, что в ЦИК ожидали большой явки.

Мы ожидали большой поток избирателей. При открытии на многих избирательных участках было много людей, желавших проголосовать. Я лично, когда голосовал, простоял в очереди где-то час, — рассказал член ЦИК Азербайджана.

Джавадов также подчеркнул, что всего в Азербайджане насчитывается около 6,4 млн избирателей, 60% из них уже отдали свой голос на выборах. По его мнению, это хорошие показатели для республики. Отмечается, что в этом году выборы впервые проводятся на территории Карабаха. Там работают 26 участков, на которых могут проголосовать свыше 22 тысяч человек.