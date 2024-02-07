Гросси: МАГАТЭ не готово назвать виновников обстрелов Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не готово назвать сторону, с которой велись обстрелы Запорожской АЭС.

По его словам, в мае 2023 года агентство получило полномочия от Совбеза ООН на мониторинг ситуации, связанной с вооружённым конфликтом.

«Что было до этого времени, в частности летом 2022 года, мы прокомментировать никак не можем», — цитирует ТАСС Гросси.

Он продолжил, что также необходимо дождаться и проанализировать всю доступную информацию относительно того периода, когда у МАГАТЭ появился мандат на мониторинг.