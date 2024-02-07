В Британии сообщили, что аудиенции премьера с королем продолжатся по телефону

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак продолжит раз в неделю иметь аудиенции с королем Карлом III, несмотря на то, что монарх проходит курс лечения от рака. Как сообщили канцелярии главы правительства, формат общения тем не менее будет изменен - оно будет проводиться по телефону, а не лично.

"В нашей практике не принято комментировать разговоры премьер-министра с королем, но мы договорились с [Букингемским] дворцом по поводу этого отдельного случая, что мы можем подтвердить, что они будут разговаривать по телефону позже", - заявил представитель Сунака.

Обычно аудиенция проходит в Букингемском дворце по средам.

О том, что у Карла III диагностировано онкологическое заболевание, в Букингемском дворце сообщили в понедельник вечером. Там не уточнили, какой именно вид рака обнаружили врачи, при этом, по данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой король был в прошлом месяце госпитализирован и перенес операцию на предстательной железе. Указывалось, что при проведении процедуры "был выявлен еще один повод для беспокойства", а анализы подтвердили, что монарх страдает онкологическим заболеванием.

Как ранее отметили в Букингемском дворце, хотя на время амбулаторного лечения врачи рекомендовали королю воздержаться от исполнения публичных обязанностей, он продолжит заниматься государственными делами и работать с бумагами. В официальные обязанности монарха входит подписание принимаемых парламентом законов. Документы, требующие королевской подписи, а также отчеты членов кабмина Карл III каждое утро получает в так называемом красном портфеле.