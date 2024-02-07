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Пашинян заявил, что статус Грузии как кандидата в члены ЕС меняет реалии на Южном Кавказе

Получение Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза меняет реалии на Южном Кавказе, ЕС появляется в регионе. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян: статус Грузии как кандидата в члены ЕС меняет реалии на Южном Кавказе
© ТАСС

"Глобальный мир уже не тот, что был пять или шесть лет назад. Наши отношения с любым субъектом уже не такие, как раньше, изменился и наш регион, здесь изменились существенные реалии. Одной из таких реалий является получение Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза, что имеет объективное влияние на регион. Двое наших соседей (Грузия и Турция - прим. ТАСС) имеют статус кандидата в члены ЕС. ЕС фактически уже является нашим регионом. В этой связи я придаю важность началу стратегического диалога с Грузией", - отметил он.

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