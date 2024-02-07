Токаев подарил Макрону двух щенков породы тазы

"Также французской стороне были переданы рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы. Стало известно, что щенки получили клички Жюль и Жанна. Они уже подружились с черным лабрадором Немо, которого в 2017 году президентская чета взяла из приюта для животных", - отмечается в сообщении.