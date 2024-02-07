Болгарские фермеры вылили тонны молока рядом с Дунайским мостом

Участники акции протеста в Болгарии, добивающиеся грамотного управления и дополнительного финансирования аграрной отрасли, вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом. Об этом со ссылкой на Болгарское национальное телевидение пишет РИА Новости.

Протесты фермеров продолжаются уже несколько дней. Инициативный комитет потребовал отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева, пригрозив продолжениями акций протеста по всей стране.

Также фермеры пообещали, что, если не достигнут соглашения с правительством, то привезут на следующей неделе живой скот в центр крупных городов Болгарии.

При этом аграрии намерены увеличивать время акций протеста на один час каждый день (кроме субботы и воскресенья). Сегодняшняя акция длилась три часа - с 10 до 13:00.

Акции протеста фермеров проходят не только в Болгарии, но и в других европейских странах. В частности, в Испании протестующие на тракторах заблокировали дороги в разных частях страны, добившись в итоге выделения им до 269 миллионов евро в качестве чрезвычайной помощи.