Уголовный суд Лондона эвакуировали после сообщений о взрыве рядом
Днем в среду, 7 февраля, из здания Центрального уголовного суда Лондона, Олд-Бейли, эвакуировали всех сотрудников и посетителей - всего около 1500 человек, сообщает The Independent. Причиной стала информация о взрывах поблизости и дым, вырывавшийся из соседнего здания.
На место происшествия прибыли семь пожарных машин и 25 пожарных.
Секретарь суда Марк Люкрафт сообщил газете, что сотрудники суда услышали несколько громких взрывов и увидели черный клубящийся дым от предполагаемого пожара на электроподстанции. В здании суда отключилось электричество.
В пожарной службе заявили, что причина возгорания пока не известна.
Ранее крупный пожар произошел на парковке в лондонском аэропорту Лутон. На многоэтажной автостоянке тогда произошло обрушение, несколько человек пострадали. Аэропорт приостановил все рейсы.