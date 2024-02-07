Уголовный суд Лондона эвакуировали после сообщений о взрыве рядом

Днем в среду, 7 февраля, из здания Центрального уголовного суда Лондона, Олд-Бейли, эвакуировали всех сотрудников и посетителей - всего около 1500 человек, сообщает The Independent. Причиной стала информация о взрывах поблизости и дым, вырывавшийся из соседнего здания.

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На место происшествия прибыли семь пожарных машин и 25 пожарных.

Секретарь суда Марк Люкрафт сообщил газете, что сотрудники суда услышали несколько громких взрывов и увидели черный клубящийся дым от предполагаемого пожара на электроподстанции. В здании суда отключилось электричество.

В пожарной службе заявили, что причина возгорания пока не известна.