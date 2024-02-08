Посольство КНР заявило, что США проводят кибератаки против союзников

Соединенные Штаты проводят кибератаки против своих союзников и других стран, Вашингтон не должен обвинять других в киберпреступлениях. Об этом заявил в среду ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать утверждения, согласно которым китайские хакеры на протяжении пяти лет внедрялись в компьютерные сети критически важных инфраструктурных объектов США.

"Мы обратили внимание на то, что сегодня компания 360 Digital Security Group опубликовала аналитический отчет о потенциале США по созданию угроз кибербезопасности и аналитический отчет о соответствующих американских группах по целенаправленной устойчивой угрозе, в котором подробно раскрывается реализация правительством США стратегии киберсдерживания в глобальном масштабе и неизбирательные кибератаки против союзников США и других стран. Американской стороне следует задуматься о себе, а не обвинять других", - отметил китайский дипломат.

По его словам, "Китай не поощряет, не поддерживает и не потворствует атакам хакеров". "Мы выступаем против любых беспочвенных выпадов и обвинений в адрес Китая. Китай - одна из главных жертв кибератак. Мы занимаем твердую позицию против всех форм кибератак и прибегаем к законным методам борьбы с ними", - указал Лю Пэнъюй.

Как утверждал ранее телеканал CNN со ссылкой на доклад американской разведки, хакеры из КНР готовили "сокрушительную кибератаку", способную вызвать перебои в подаче воды и электроэнергии на территории Соединенных Штатов. Таким образом Пекин якобы готовился воспрепятствовать попыткам Вашингтона помешать "вторжению Китая на Тайвань".