Почти четверть захваченных ХАМАС заложников не пережили плен

Почти четверть захваченных исламистской группировкой ХАМАС заложников не пережили плен. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает газета The Times of Israel.

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В частности, речь идет о 32 из 136 заложников, а судьба еще 20 остается неизвестной.

«ЦАХАЛ сопровождает семьи заложников в эти сложные и трудные дни, а наши представители предоставляют семьям любую подтвержденную информацию об их близких», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Он также подчеркнул, что ЦАХАЛ «работает всеми способами, чтобы вернуть [заложников] домой, и собирает всю информацию о них и их условиях».

Дополнительно сообщается, что среди 32 заложников есть двое израильских военных: Орон Шауль и Хадар Голдин. Они были захвачены ХАМАС еще в 2014 году.