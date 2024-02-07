Глава МИД Латвии: сейчас нет прямой угрозы ни для одной страны НАТО

Глава МИД Латвии признал, что странам НАТО никто не угрожает
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что на данный момент не видит прямой военной угрозы ни для одной из стран-членов НАТО. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.
«Сейчас я не вижу прямой военной угрозы ни для одной страны НАТО, и есть много аргументов, которые говорят о том, что такой сценарий очень трудно представить», — считает Кариньш.
В то же время он подчеркнул, что подобный сценарий не попытаются реализовать.
«Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и политики четко видели, что европейское направление бесперспективно», — заявил глава МИД Латвии.
До этого замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что политикам Запада стоит перестать врать избирателям о готовности к войне с Россией, поскольку начало такого конфликта будет означать конец света.
По словам Медведева, в настоящее время западные политики все чаще говорят о возможном конфликте с РФ, пытаясь оправдать в глазах электората огромные траты на поддержку Украины. При этом, говорит замглавы Совбеза, они врут гражданам, поскольку война с Россией слабо будет напоминать СВО.
Медведев пояснил: НАТО обладает значительно большими ресурсами по сравнению с Россией, поэтому последняя не станет даже пытаться воевать с альянсом в окопах.