Глава МИД Латвии: сейчас нет прямой угрозы ни для одной страны НАТО

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что на данный момент не видит прямой военной угрозы ни для одной из стран-членов НАТО. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.

«Сейчас я не вижу прямой военной угрозы ни для одной страны НАТО, и есть много аргументов, которые говорят о том, что такой сценарий очень трудно представить», — считает Кариньш.

В то же время он подчеркнул, что подобный сценарий не попытаются реализовать.

«Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и политики четко видели, что европейское направление бесперспективно», — заявил глава МИД Латвии.

До этого замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что политикам Запада стоит перестать врать избирателям о готовности к войне с Россией, поскольку начало такого конфликта будет означать конец света.

По словам Медведева, в настоящее время западные политики все чаще говорят о возможном конфликте с РФ, пытаясь оправдать в глазах электората огромные траты на поддержку Украины. При этом, говорит замглавы Совбеза, они врут гражданам, поскольку война с Россией слабо будет напоминать СВО.