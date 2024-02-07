Карлсону предрекли признание иноагентом в США после интервью с Путиным

«Американская пропаганда будет использовать все возможности для того, чтобы нагнать обстановку, которая привлекла бы Карлсона к ответственности, и привлечь его, например, к закону об иностранных агентах», — высказался собеседник агентства о возможном статусе для Карлсона.

Правозащитник объяснил, что в США за нарушение закона об иностранных агентах гражданину может грозить уголовная ответственность, в частности, тюремное заключение сроком до 15 лет.

Поэтому, подчеркнул Ионов, американцы, уезжающие за границу, рискуют, общаясь с политическими активистами. По словам члена СПЧ, ФБР предупреждает их о возможных последствиях в случае, если они поддержат отличную от мнения Вашингтона позицию.

Так, по мнению Ионова, в США не действует поправка к конституции страны, которая разрешала американцам свободу в политических, религиозных и прочих убеждениях.

Ранее стало известно, что интервью Карлсона и Путина будет опубликована 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. В США оно выйдет 8 февраля в 18:00.