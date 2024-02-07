Журналиста Такера Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»

Американский журналист Такер Карлсон оказался в базе украинского ресурса «Миротворец». Об этом стало известно в среду, 7 февраля.

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На сайте публикуют личную информацию так называемых «врагов Украины». Причинами внесения журналиста в базу стали «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержка России. Такера также назвали «пророссийским пропагандистом» и «пособником российских военных».

Такера Карлсона заметили в Москве 3 февраля, спустя два дня агентство Bloomberg сообщило, что в Кремле обсуждается возможность проведения интервью. Позже ряд СМИ увидели автомобиль, на котором, предположительно, ехал американский журналист. Автотранспорт видели отправляющимся в администрацию президента.