В Раде поддержали законопроект о мобилизации

Комитет Рады поддержал законопроект кабмина о мобилизации
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороне поддержал законопроект об усилении мобилизации, предложенный кабмином. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Алексей Гончаренко*.
«Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал правительственный законопроект по мобилизации», — цитирует его РИА Новости.
При этом он уточнил, что документ поддержали 12 депутатов, пятеро воздержались.
Ранее Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.