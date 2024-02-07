$90.68-0.5697.44-0.78
Войти в почту

Комитет Рады поддержал законопроект кабмина о мобилизации

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороне поддержал законопроект об усилении мобилизации, предложенный кабмином. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Алексей Гончаренко*.

В Раде поддержали законопроект о мобилизации
© РИА Новости

«Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал правительственный законопроект по мобилизации», — цитирует его РИА Новости.

При этом он уточнил, что документ поддержали 12 депутатов, пятеро воздержались.

Ранее Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В мире
Верховная Рада
Росфинмониторинг
Горячая новость
СВО