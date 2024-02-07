Увольнение и ненависть к Трампу: главные скандалы вокруг Такера Карлсона

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин дал интервью бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону, которого называют голосом наиболее консервативной, «трампистской» части американского общества.«Рамблер» рассказал о скандалах, с которыми Карлсон сталкивался в своей карьере.

Увольнение с Fox News

Телеканал Fox News уволил Карлсона, одного из своих самых популярных ведущих, весной 2023 года. Это произошло менее чем через неделю после того, как Fox урегулировал иск о клевете от Dominion Voting Systems, подавшей в суд на канал из-за обвинений в сговоре с целью повлиять на президентские выборы 2020 года.

Карлсон был уволен на фоне публикации его личной переписки в ходе процесса по иску Dominion. В одном из сообщений Карлсон упомянул руководство Fox News, используя ругательство: «Эти ублюдки подрывают доверие к нам». Другие его сообщения сочли сексистскими.

Как писало Variety, один из членов совета директоров Fox Corp. сообщил Карлсону, что его увольнение было негласным условием урегулирования иска Dominion.

Карлсону сообщили, что если бы Fox не подчинился, мировое соглашение было бы отменено. В Dominion искали «лучший способ насолить» Fox News - им стало принуждение уволить самого популярного ведущего, которое привело к бегству зрителей. Аудитория вечернего шоу Карлсона составляла более 3,7 миллионов человек.

Увольнение Карлсона лишило компанию более чем 500 миллионов долларов, сообщало агентство Bloomberg. После ухода ведущего акции класса А Fox Corp. упали на 5,4 процента.

Карлсон стал одной из самых влиятельных фигур в Республиканской партии. Республиканские законодатели «пресмыкались у его ног», именно ему бывший президент Дональд Трамп дал первое интервью после предъявления уголовных обвинений, отмечает CNN.

Ненависть к Трампу

Публично Карлсон продолжает активно поддерживать экс-президента США Дональда Трампа, решившего баллотироваться на второй срок. Но в личной переписке, раскрытой в рамках процесса Dominion, Карлсон рассказывал коллеге по Fox News, что он «страстно» ненавидит Трампа, фигуру, которую он сравнил с «демонической силой», отмечает The Independent.

Также Карлсон называл Трампа «чемпионом мира в разрушении» и критиковал его за отказ присутствовать на инаугурации Джо Байдена, назвав это «деструктивным и отвратительным». После проигрыша Трампа Байдену Карлсон писал коллегам, что он «не может дождаться момента», когда Трампа можно будет «игнорировать большую часть вечеров».

Публично сам Трамп всегда лестно отзывается о Карлсоне - он даже допустил, что сделал бы его своим вице-президентом. Личную переписку телеведущего Трамп не комментировал.

Заявления в эфире

В 2018 году многие известные рекламодатели, включая Land Rover и Samsung, покинули шоу Карлсона после того, как он заявил, что иммиграция делает США «более бедными, грязными и более разделенными», отмечает The Independent.

В 2020-м Карлсон взял интервью у 17-летнего подростка Кайла Риттенхауса, застрелившего двух мужчин во время беспорядков в штате Висконсин. Его адвокаты настаивали на версии самообороны и в итоге Риттенхаус был оправдан. Карлсон назвал его «милым ребенком».