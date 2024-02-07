Западные журналисты выразили сожаление, что Путин отказал в интервью всем, кроме Карлсона

Западные журналисты выразили сожаление, что Такер Карлсон стал единственным журналистом, которому президент РФ Владимир Путин согласился дать интервью с начала СВО на Украине.

В частности, журналист Би-би-си Стив Розенберг написал в X (ранее Twitter), что его телеканал за последние 18 месяцев якобы направил Кремлю "несколько запросов" на интервью с российским лидером, но каждый раз получал отрицательный ответ. Ведущая CNN Кристиан Аманпур в той же соцсети сообщила, что продолжает запрашивать интервью с Владимиром Путиным уже "не один год".

Ранее Карслон заявил, что ни один западный журналист "не побеспокоился о том, чтобы взять интервью" у российского лидера с начала СВО на Украине.