В Словении признали бессмысленность санкций против России

Глава МИД Словении Таня Файон признала, что введенные Западом санкции против РФ недостаточно эффективны. Об этом министр сообщила в интервью RND. Газета.Ru
"Посмотрите на санкции ЕС: я считаю, что нам нужно сделать больше, чтобы санкции стали более эффективными. Похоже, они не действуют таким образом, чтобы мы видели как [президент РФ Владимир] Путин страдает, вместо этого странам ЕС приходится прикладывать большие усилия для замены российской продукции", - отметила Файон. При этом она отметила, что необходимо "найти новые меры, чтобы остановить российскую военную машину". ТАСС
Аналогичную точку зрения ранее высказала глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции Украины Агия Загребельская. Она заявила, что санкции ЕС против России слабые. RT на русском