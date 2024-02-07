В Словении признали бессмысленность санкций против России

"Посмотрите на санкции ЕС: я считаю, что нам нужно сделать больше, чтобы санкции стали более эффективными. Похоже, они не действуют таким образом, чтобы мы видели как [президент РФ Владимир] Путин страдает, вместо этого странам ЕС приходится прикладывать большие усилия для замены российской продукции", - отметила Файон. При этом она отметила, что необходимо "найти новые меры, чтобы остановить российскую военную машину". ТАСС