Маск поддержал подавшую на Disney в суд голливудскую актрису Карано

Миллиардер Илон Маск поддержал американскую актрису и экс-бойца ММА Джину Карано, подавшую в суд на компанию Disney и студию Lucasfilm после скандального увольнения из сериала «Звездные войны: Мандалорец», пишет Hollywood Reporter.

Актриса утверждает, что ее дискриминировали после высказываний в соцсетях против властей США. Карано призывала зрителей отказаться от ношения масок во время пандемии ковида, заявляла о подтасовке во время президентских выборов 2020 года и проводила параллели между политической ситуацией в США и Холокостом.

Карано обратилась в федеральный суд Калифорнии, сообщив, что ее уволили за высказывание правых мнений в социальных сетях. Юридическую и финансовую поддержку звезде оказал Илон Маск после обещания вступаться за пользователей, которые подверглись травле из-за постов и лайков на его платформе X, — говорится в сообщении.

Карано требует вернуть ее в кинопроект и выплатить $75 тыс. компенсации. Она утверждает, что Disney закрывал глаза на высказывания ее коллег-мужчин, который сравнивали Дональда Трампа с Гитлером.

Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи... даже дети. Большинство людей сегодня не осознают, что, для того чтобы нацистские солдаты могли легко провести облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому то за их политические взгляды? — цитирует издание текст одного из постов актрисы.

Ранее Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции. По мнению миллиардера, Байден надеется за счет мигрантов обеспечить себе поддержку на предстоящих выборах, фактически разрушив устоявшуюся двухпартийную политическую систему.