Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, который находится с визитом в Киеве, сообщил, что провел утро в бомбоубежище из-за сигнала о воздушной тревоге. Об этом в среду, 7 февраля, глава европейской дипмиссии написал в социальной сети X.

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— Начинаю утро в убежище, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги, — написал политик.

Европейские чиновники часто рассказывают, что по приезде в украинскую столицу их встречает опасность в виде авиаударов. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен год назад также рассказывала в соцсетях о том, что была вынуждена укрываться в бомбоубежище из-за «авианалета» во время своего визита в почтовое отделение в Киеве, передает РИА Новости.