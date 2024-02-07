Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, который находится с визитом в Киеве, сообщил, что провел утро в бомбоубежище из-за сигнала о воздушной тревоге. Об этом в среду, 7 февраля, глава европейской дипмиссии написал в социальной сети X.
— Начинаю утро в убежище, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги, — написал политик.
Европейские чиновники часто рассказывают, что по приезде в украинскую столицу их встречает опасность в виде авиаударов. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен год назад также рассказывала в соцсетях о том, что была вынуждена укрываться в бомбоубежище из-за «авианалета» во время своего визита в почтовое отделение в Киеве, передает РИА Новости.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил утром 7 февраля о серии взрывов в городе, работал сигнал противовоздушной обороны. Местная военная администрация призвала жителей города оставаться в укрытиях. Из-за воздушной тревоги на Украине Польша подняла в воздух истребители. Позже в пресс-службе украинского Министерства энергетики сообщили, что были частично обесточены Киев, Харьков и Николаев.