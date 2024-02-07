Daily Mail: принц Гарри встретился с больным отцом, но так и не увидел брата

Принц Гарри «с радостью бы встретился» с братом, принцем Уильямом, но вместо этого ему пришлось провести ночь в лондонском отеле после 45-минутной встречи с больным раком отцом, королем Карлом III, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на неназванный источник. Издание отмечает, что скоро Гарри вернется в Лос-Анджелес к семье.

Собеседник Daily Mail заявил, что встреча Гарри и принца Уэльского не планируется, но их общий друг Марк Дайер, который был наставником братьев после смерти их матери Дианы, «может стать мостом между ними».

По данным издания, Уильям по-прежнему сосредоточен на уходе за своей женой Кейт, которая восстанавливается после операции на брюшной полости.

У короля Великобритании, 75-летнего Карла III ранее диагностировали онкологическое заболевание. Сообщалось, что болезнь была обнаружена во время лечения увеличенной простаты монарха, но это не рак простаты.

Гарри пролетел более восьми тысяч километров из своего дома в Калифорнии в Лондон, чтобы встретиться с больным отцом, отмечает Daily Mail, но встреча была короткой.

Близкие к принцу Гарри источники заявили, что основной целью его поездки была встреча с королем. Если бы представилась возможность увидеться с принцем Уэльским, Гарри бы с радостью ее принял, подчеркнул собеседник издания.