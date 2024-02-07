Объявление об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного планировалось 2 февраля, Служба безопасности Украины (СБУ) опасалась, что в этот день могут произойти беспорядки в Киеве и выступления в некоторых воинских частях. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание "Украинская правда".

По его информации, президент Украины Владимир Зеленский намеревался объявить об отставке главкома после того, как Киев провел консультации по этому вопросу с Вашингтоном, в том числе в ходе состоявшегося 31 января визита заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. "Украинская правда" отмечает, что, хотя отставка Залужного вызывала у Вашингтона вопросы, США не стали настаивать на пересмотре решения.

При этом 2 февраля СБУ предупредила своих сотрудников о необходимости быть готовыми к "возможным нарушениям в Киеве". Некоторые действующие командиры бригад и батальонов ВСУ также получили просьбы от спецслужбы внимательно следить за личным составом. В частности, чтобы военнослужащие не оставляли позиции и не предпринимали самовольных перемещений, отмечает издание.

Отставка Залужного 2 февраля в итоге не состоялась. "Украинская правда" не уточняет, были ли опасения беспорядков главной причиной, по которой она была отложена. По информации издания, в офисе президента Украины продолжают ожидать, что Залужный уйдет сам или, по крайней мере, его отставку удастся осуществить каким-либо мягким способом, например под прикрытием анонсированной Зеленским перезагрузки всего руководства страной.