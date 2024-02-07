Зубной протез Черчилля продали на аукционе

Зубной протез, который принадлежал бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, был продан на аукционе за 18 тыс. фунтов ($22,7 тыс.), имя покупателя не раскрывается. Об этом ссылкой на аукционный дом The Cotswold Auction Company пишет телеканал Sky News.

Торги состоялись 6 февраля в городе Челтнем в графстве Глостершир. Изначально лот, который включал в себя протез, изготовленный, когда политику было 65 лет, оценили в £8 тыс. ($10 тыс.). Таким образом, в ходе торгов цена увеличилась более чем вдвое по сравнению с изначальной.

Считается, что именно этот протез был на премьер-министре Великобритании 4 июня 1940 года, когда он произнес свою знаменитую речь «Мы будем сражаться на пляжах». Она стала второй речью Черчилля в Палате общин британского парламента с момента вступления Великобритании во Вторую мировую войну.

Директор аукционного дома Лиз Пул отметила, что это был один из самых необычных лотов, которые ей приходилось продавать.

«Покупатель приобрел уникальную часть истории нашей страны», - подчеркнула она.

Помимо протеза на аукцион был выставлен радиомикрофон, с помощью которого Уинстон Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны. Он был продан за £11,5 тыс. (почти $14,5 тыс.).