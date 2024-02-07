Швеция объявила о прекращении расследование по взрывам на «Северных потоках»

Швеция официально объявила о прекращении расследование по взрывам на «Северных потоках».

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Уточняется, что это связано с невозможностью установить подозреваемых.

26 сентября 2022 года на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». 12 октября 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что взрывы на газопроводах являются актом международного терроризма.