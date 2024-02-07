Швеция объявила о прекращении расследование по взрывам на «Северных потоках»
Швеция официально объявила о прекращении расследование по взрывам на «Северных потоках».
Уточняется, что это связано с невозможностью установить подозреваемых.
26 сентября 2022 года на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». 12 октября 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что взрывы на газопроводах являются актом международного терроризма.
Военно-политическое руководство Соединенных Штатов планировало подрыв российского газопровода «Северный поток» еще до начала спецоперации на Украине. Такое предположение сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, Вашингтон таким образом планировал сдержать Москву.