Американский журналист Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Это привлекло внимание мировых СМИ: некоторые журналисты считают, что публикация вызовет бурные обсуждения и даже сможет разжечь политические разногласия по поводу поддержки Украины внутри США; а другие верят — Карлсон просто выполняет «распоряжения Кремля».

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Например, BBC отмечает, что Карлсон неоднократно отзывался о Путине с симпатией. Политические взгляды журналиста разделяют и в США — их придерживаются консервативно настроенные американцы, которые недовольны тратой миллиардов долларов на поддержку Киева.

The New York Times же считает, что публикация интервью Путина Карлсону приведет к усилению разногласий между политиками в США. Особенно высока вероятность этого в том случае, если Путин в ходе беседы даст понять, что готов к прекращению конфликта путем переговоров. Для российского лидера же это будет возможностью достучаться до «потенциально симпатизирующей аудитории» в США.

The Wall Street Journal назвала Карлсона одним из первых и наиболее видных «правых», кто стал сомневаться в поддержке Вашингтоном Киева. Обозреватели издания также считают, что его взгляды находят поддержку среди части американских граждан.

В CNN же отозвались о Такере менее лестно. По мнению журналистов, поездка Такера в Россию и интервью с Путиным организованы по «распоряжению Кремля».