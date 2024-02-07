Китай заявил, что содействует урегулированию на Украине своими методами
Китайские власти намерены содействовать урегулированию украинского кризиса собственными методами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, не подтвердив намерений Китая участвовать в саммите по украинской "формуле мира" в Берне.
"Мы будем по-своему содействовать мирному процессу, способствовать урегулированию [украинского] кризиса политическим путем", - сказал он на брифинге, отвечая на просьбу западного журналиста прокомментировать намерения КНР касательно конференции в Швейцарии.
Ван Вэньбинь уточнил, что Пекин продолжит играть "конструктивную роль" в урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что позиция Пекина по этому вопросу не претерпела изменений.
Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским 15 января, что он попросил ее страну организовать саммит по так называемой украинской формуле мира, в Берне положительно отреагировали на это предложение. Глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.