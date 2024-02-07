Анонсирован двухдневный визит Шольца в Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Китай 15-16 апреля. Его будет сопровождать бизнес-делегация, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на приглашение, которое направил представителям бизнеса Азиатско-Тихоокеанский комитет немецкой экономики.

В бизнес-делегации могут принять участие владельцы и руководители компаний. Вылет в Китай запланирован на вечер 14 апреля. Для Шольца это будет первая поездка в Китай после снятия строгих ограничений, связанных с коронавирусом, и публикации стратегии правительства ФРГ по выстраиванию отношений с КНР, которая была встречена критикой в Пекине.

Последний раз канцлер был в Китае в начале ноября 2022 года и встречался с председателем КНР Си Цзиньпином.

Поездка в Китай - деликатный вопрос для нынешнего правительства ФРГ. Министр финансов Кристиан Линднер вынужден был отменить визит в кратчайшие сроки в мае прошлого года из-за предполагаемых проблем с графиком. Глава Минэкономики Роберт Хабек ("зеленые") пока не был в КНР, к большому неудовольствию представителей бизнеса. Однако многие ожидают, что он все-таки приедет в Китай в июне. Глава МИД Анналена Бербок ("зеленые") находилась в Пекине со своим первым визитом в апреле прошлого года. Ожидается, что в этом году она снова поедет в КНР, но, вероятно, все еще будет ждать назначения нового китайского коллеги, которое ожидается в марте.