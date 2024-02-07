Американский журналист Алекс Джонс сообщил, что, по словам Такера Карлсона, интервью с президентом России Владимиром Путиным будет длиться 2 часа. В ближайшее время оно будет опубликовано. Вечерняя Москва
«Двухчасовое интервью, которое уже заставляет нервничать западных цензоров, которые держат американцев в неведении», — заявил Алекс Джонс. Ura.Ru
По его словам, Карлсон "очень скоро опубликует интервью" и "не собирается откладывать публикацию" материала. "Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить Третью мировую войну", - добавил Джонс. ТАСС