Норвегия отказала в убежище бывшему наемнику ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву, однако власти страны не планируют его депортацию в Россию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката гражданина России Бринжульфа Ризнеса.

© Lenta.ru

Он также добавил, что Медведев планирует обжаловать решение норвежской миграционной службы. В России ему может грозить наказание за дезертирство. Власти Норвегии обосновали свое решение тем фактом, что Медведев не являлся регулярным военным, из-за чего на него не распространяется иммунитет от уголовного преследования.

Сообщается, что Медведев был командиром одного из отделений ЧВК «Вагнер». Он был объявлен в розыск «за попытку жесткого обращения с пленными».